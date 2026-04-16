Pachino, nell'auto 5 coltelli e un bastone: denunciato 34enne

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pachino, hanno denunciato un uomo di 34 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di porto di armi e di oggetti atti ad offendere.

In specie, i Poliziotti di una Volante del Commissariato Pachinese, impegnati nel servizio di controllo del territorio, notavano l’uomo che, alla guida della sua autovettura, usava il cellulare. Fermata l’autovettura, gli agenti notavano nell’uomo un certo nervosismo e decidevano di approfondire il controllo con una perquisizione personale estesa al mezzo condotto dal trentaquattrenne.

Il fiuto dei componenti dell’equipaggio della Volante veniva premiato e all’uomo venivano sequestrati 5 coltelli del genere vietato e un bastone di legno.