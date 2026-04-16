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Ispica, rubavano cavi di rame dalla rete di telefonia: arrestati due pachinesi

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Ispica, rubavano cavi di rame dalla rete di telefonia: arrestati due pachinesi

Ispica, rubavano cavi di rame dalla rete di telefonia: arrestati due pachinesi

CronacaRagusa

A Ispica, in Contrada Marza, due uomini, di 36 e 38 anni, entrambi residenti a Pachino, sono stati arrestati in flagranza di reato mentre stavano rubando cavi della linea telefonica pubblica.
Il blitz è scattato intorno alle due del mattino, grazie alla segnalazione di un cittadino al 112 che, transitando nella zona, ha notato movimenti sospetti. Sul posto sono giunti tempestivamente i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, insieme a una pattuglia della Stazione di Donnalucata. Al loro arrivo, i carabinieri hanno sorpreso i due uomini ancora impegnati a caricare sul proprio furgone decine di metri di cavi appena tranciati. La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare gli attrezzi utilizzati per lo scasso e il taglio — tra cui una sega e guanti protettivi — oltre a circa 150 metri di fili telefonici. Il materiale recuperato, dal peso di oltre 250 chili, è stato restituito all’ente proprietario. Il danno complessivo, che include anche i costi necessari per il ripristino della linea e il ritorno dei servizi di comunicazione per i residenti, è stato quantificato in circa 10.000 euro. Entrambi i soggetti sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea e dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

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