Trump annuncia tregua di 10 giorni tra Israele e Libano

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che i leader di Israele e del Libano hanno concordato di avviare un cessate il fuoco di dieci giorni a partire dalle 17 di ieri della costa est, corrispondenti alle 23 in Italia. Si tratta di uno sviluppo diplomatico che potrebbe rimuovere un ostacolo importante ai negoziati di pace più ampi con l’Iran, se verrà effettivamente rispettata.

Una tregua ha l’obiettivo di mettere in pausa la guerra tra Israele e Hezbollah, il gruppo militante libanese sostenuto dall’Iran. Nessuna delle due parti aveva confermato immediatamente l’annuncio di Trump, anche perché i negoziati sono apparsi complicati dal fatto che Israele stava discutendo il cessate il fuoco solo con il governo libanese, che non ha il controllo su Hezbollah, un gruppo considerato più potente dell’esercito libanese stesso.

Hezbollah, gruppo di ispirazione sciita, ha a lungo rifiutato qualsiasi colloquio diretto con Israele. Tuttavia, uno sviluppo del genere non è senza precedenti nella recente storia della regione. Il cessate il fuoco che ha posto fine all’ultima guerra tra Israele e Hezbollah nel novembre 2024 è stato negoziato indirettamente tra Israele e il governo libanese tramite mediatori statunitensi. Anche se Hezbollah non era firmatario formale dell’accordo, l’intesa non avrebbe potuto funzionare senza il suo consenso.