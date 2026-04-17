Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli, i banditi svuotano le casette di sicurezza e fuggono

Rapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. La banda composta presumibilmente da 5 persone aveva fatto irruzione in una filiale del Credit Agricole al Vomero poco prima delle 13.

Il colpo in un istituto di credito di Piazza Medaglie D'Oro. Banditi fuggiti da un buco nel pavimento. Svuotate cassette di sicurezza.

Mattinata di tensione ieri Napoli per una rapina in una banca di piazza Medaglie d'Oro, dove alcuni malviventi, arrivati con una berlina nera con targa contraffatta, sono entrati a volto coperto e armati, prendendo in ostaggio le 25 persone che erano all'interno, tra dipendenti e clienti della filiale. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno circondato l'edificio e, dopo qualche ora, grazie ai vigili del fuoco, sono riusciti a entrare all'interno della banca, sventrando una vetrina, liberando così gli ostaggi intorno alle 13.30. Sei di loro hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari per lo choc subito, ma nessuno è stato ricoverato in ospedale. Da alcune testimonianze, parrebbe che i rapinatori fossero almeno tre, vestiti con tute scure e con i volti coperti da calze. Sul posto è arrivato anche il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, che ha seguito da vicino le fasi dell’operazione. Alle 16.30 l'arrivo da Livorno dei reparti del Gruppo di Intervento Speciale dei carabinieri che hanno fatto irruzione all'interno dell'edificio, ma dei rapinatori non c'era più traccia. Erano fuggiti attraverso un buco praticato nel pavimento dopo aver svuotato diverse cassette di sicurezza i cui titolari si sono ritrovati, poi, in serata all'esterno della banca. Ancora non quantificabile il bottino.