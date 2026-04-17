Abusano di una ragazza e filmano la violenza, sette indagati a Cesena

I fatti risalgono ai primi di aprile, quando la giovane, ospite in casa di conoscenti è stata vittima della violenza sessuale di gruppo.

Due possibili episodi di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza sono al centro di un'indagine dei carabinieri di Cesena, coordinata dalla Procura di Forlì.

I fatti risalgono ai primi di aprile, quando la vittima, ospite in casa di conoscenti, per gli investigatori è stata costretta a subire abusi approfittando di uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze.

La ragazza ha riportato lesioni giudicate guaribili in circa dieci giorni; gli episodi sarebbero stati anche ripresi con telefoni cellulari. Dall’attività investigativa, che ha portato a individuare e denunciare sette ragazzi tra i 19 e i 25 anni, sono scattate perquisizioni eseguite il 10 aprile con il supporto del Nucleo cinofili di Bologna.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 15 smartphone e modiche quantità di stupefacenti; due indagati sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori. Nel corso dell’operazione è stato arrestato un 23enne per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di detenzione illegale di munizioni e porto di oggetti atti ad offendere.

Nella sua abitazione i militari hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, circa 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un caricatore con proiettili e un dissuasore elettrico.

Il giovane ha tentato di disfarsi di parte della droga lanciandola nel fiume Savio e avrebbe aggredito i militari, causando lievi ferite a uno di loro. L'arresto è stato convalidato dal giudice del tribunale di Forlì, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini sono in corso.