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Droga e documenti falsi, arrestato latitante lettone

Droga e documenti falsi, arrestato latitante lettone

CronacaCatania

A Catania la polizia ha arrestato un 38enne di origine lettone, ricercato a livello europeo per un mandato d'arresto emesso dalle autorità tedesche per reati legati alla droga. L'uomo è accusato di aver messo in piedi un vero e proprio laboratorio per produrre cannabis adulterata e anche documenti d'identità falsificati. L'indagine è scattata durante un controllo degli agenti della squadra mobile nel quartiere San Cristoforo. Circa 27 chili di marijuana sono stati sequestrati. In un appartamento a disposizione dell'indagato, i poliziotti hanno trovato una serie di attrezzature per potenziare la cosiddetta cannabis light con cannabinoidi di sintesi. Nella sua abitazione, invece, gli agenti hanno scoperto costose apparecchiature e prodotti chimici per la produzione di patenti e altri documenti falsi. Anche la carta d'identità dell'uomo, che sosteneva di essere un cittadino del Lussemburgo, è risultata falsa.

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