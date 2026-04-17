Entra in casa mentre il proprietario dorme, picchia l'uomo e lo deruba: arrestato

La procura distrettuale della Repubblica di Catania, nell’ambito di un’attività investigativa svolta dai carabinieri di Paternò, ha richiesto e ottenuto dal gip del tribunale di Catania l’emissione della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 40enne del posto, per una rapina in abitazione avvenuta nel giugno scorso a Paternò. Nella notte tra il 6 e il 7 giugno l'uomo si sarebbe introdotto all’interno di un’abitazione del centro storico, riuscendo a impossessarsi di un borsello, e avrebbe poi aggredito il proprietario che si era svegliato per i rumori, fuggendo. Le dichiarazioni della vittima hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuarne il presunto responsabile, che è stato catturato dai carabinieri. I fatti risalgono a giugno.