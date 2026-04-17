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Palermo, scontro fra un'auto e un monopattino: muore a 30 anni

Palermo, scontro fra un'auto e un monopattino: muore a 30 anni

CronacaPalermo

Un ragazzo ha perso la vita mentre si trovava a bordo del mezzo elettrico su corso dei Mille. A investirlo, una vettura guidata da un 20enne
Incidente mortale intorno alle 6 del mattino a Palermo. Lo scontro è avvenuto in corso dei Mille, all'angolo con via Cilluffo: ad avere la peggio un ragazzo trentenne di origine del Ghana, che stava percorrendo corso dei Mille in direzione Villabate a bordo del suo monopattino e si è scontrato con un'auto proveniente dal senso opposto, guidata da un 20enne. Nell'impatto, il primo ha avuto la peggio, sbalzato contro un'auto in sosta. A nulla sono serviti i soccorsi, il 30enne non ce l'ha fatta.

Sulla vicenda indaga la polizia municipale, allertata dal 118 e intervenuta insieme con la polizia. Gli uomini dell'Infortunistica hanno effettuato i rilievi e sequestrato le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire l'accaduto. Dalle prime ricostruzioni lo scontro sarebbe avvenuto sulla linea di mezzeria fra le due corsie.

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