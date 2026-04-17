Il bunker della droga: a Platì scoperta un'enorme piantagione di marijuana

La coltivazione di droga nei sotterranei di un casolare di campagna: la serra era accessibile attraverso un cunicolo stretto. Quattro persone finite in manette nell'indagine dei carabinieri

Quasi come in un film di Guy Ritchie dove gli investigatori scoprono l'esistenza sottoterra di una gigantesca piantagione di marijuana. Questo è accaduto nella zona di Platì, provincia di Reggio Calabria, dove sono state poi arrestate dai carabinieri 4 persone. Un accesso invisibile, un tunnel scavato nella terra e, in fondo, una serra perfettamente attrezzata per la coltivazione dell'erba. L'indagine è partita però da un controllo su un comune casolare agricolo apparentemente abbandonato. All’interno dell’edificio, i carabinieri hanno individuato un finto soppalco che celava un ingresso mobile. Da lì si accedeva a un cunicolo stretto e angusto, percorribile solo in ginocchio, che si sviluppava in un lungo tunnel realizzato in cemento e lamiere. I militari hanno rinvenuto una piantagione di marijuana, con piante alte tra 110 e 160 centimetri, oltre a diversi chilogrammi di sostanza già essiccata e pronta per essere immessa sul mercato illecito.