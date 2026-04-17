L'attrice Nadia Farès è in coma

E' ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata incosciente in una piscina a Parigi

L'attrice Nadia Farès è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata incosciente in una piscina a Parigi. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore parigino, confermando un rapporto di Le Parisien.

"Il 12 aprile, intorno a mezzogiorno, mentre nuotava" in una piscina in rue Blanche, nel nono arrondissement di Parigi, l'attrice "è stata portata in superficie, priva di sensi", ha detto l'ufficio del procuratore all'AFP. "Osservata da diverse persone in posizione yoga sul fondo dell'acqua", è stata accudita "prima dai vigili del fuoco e poi portata in ospedale", ha continuato la fonte.

Un'indagine sulle cause delle ferite è stata affidata alla stazione di polizia del nono arrondissement. Secondo l'ufficio del procuratore, "al momento non è stato rilevato alcun reato".

Nata nel 1968 a Marrakech, Nadia Farès è cresciuta a Nizza prima di trasferirsi a Parigi per intraprendere una carriera artistica. Ha iniziato la sua carriera cinematografica negli anni '90, suonando per registi rinomati come Alexandre Arcady, Claude Lelouch e Bernie Bonvoisin. Finalmente si è fatta notare agli occhi del grande pubblico nel 2001 grazie al suo ruolo in "I fiumi cremisi" di Mathieu Kassovitz, accanto a Jean Reno e Vincent Cassel.

Questo ruolo ha aperto le porte alla scena internazionale e ha proseguito la sua carriera nei film d'azione anglosassoni mentre recitava in commedie francesi. Dal 2009 ha deciso di mettere in pausa la carriera per motivi personali.

È tornata nel 2016 con la serie Netflix "Marsiglia", in cui ha interpretato la presidente del consiglio dipartimentale delle Bouches-du-Rhône insieme a Gérard Depardieu e Benoit Magimel. Successivamente ha recitato in serie, film TV o film per piattaforme di streaming.