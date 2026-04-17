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Acate, diventa operativa da lunedì 20 la Casa di comunità

Acate, diventa operativa da lunedì 20 la Casa di comunità

CronacaRagusa

Una dopo l’altra in provincia di Ragusa diventano operative le Case di Comunità. Lunedì 20 aprile, alle 12, sarà inaugurata quella di Acate presso il poliambulatorio di Via Vittorio Veneto 98, storica sede della Guardia Medica, ospitata durante i lavori di fronte al cimitero.
L’opera è stata realizzata grazie ad una finanziamento Pnrr di 927.152,55 euro e comprenderà vari servizi sanitari: il Punto unico di accesso (la “porta d'ingresso” per i cittadini che offre un servizio integrato di accoglienza, orientamento e valutazione dei bisogni) , il Cup, l’Ufficio Ticket, il Punto prelievi, le vaccinazioni, la specialistica ambulatoriale e naturalmente la Guardia Medica.
Il maquillage della struttura ha consentito il recupero e la riqualificazione dell’immobile esistente, attraverso opere di efficientamento energetico e di rifunzionalizzazione degli spazi. Nuovi gli impianti elettrici, la climatizzazione e gli infissi esterni.

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