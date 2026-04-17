"La scuola ferma i bulli": 21 progetti da tutta Italia

Studenti e insegnanti in campo contro il bullismo. Durante l’iniziativa “La scuola ferma i bulli” sono state presentate al ministero dell’Istruzione e del merito, 21 buone pratiche di altrettante scuole (una per ciascuna regione e provincia autonoma) individuate tra 450 proposte complessive.

Gli studenti, attraverso contributi audiovisivi, testimonianze e momenti di confronto, hanno presentato le proprie esperienze, incoraggiando altri studenti a condividere e a replicare la propria 'buona pratica'.

“Le 21 buone pratiche provenienti dalle scuole che abbiamo conosciuto oggi dimostrano che gli studenti, insieme ai loro docenti, hanno già in sé la forza e le capacità di sconfiggere il bullismo e la violenza", ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all’evento tenuto nella sala 'Aldo Moro' del Mim a Roma.

"Un messaggio emerso chiaramente - ha spiegato - quando ho incontrato il giovane studente che ha salvato la sua insegnante da un’atroce aggressione a Trescore Balneario. I progetti che abbiamo ascoltato si focalizzano su punti precisi che devono essere alla base dell’insegnamento dell’educazione all’empatia, che ho fortemente voluto: capacità di immedesimarsi nell’altro; combattere l’odio; non voltarsi dall’altra parte di fronte a violenze e inciviltà; seguire la cultura delle regole; ripristinare il senso del limite; difendere valori forti come amicizia, amore, rispetto; sradicare quella vigliaccheria che è alla base del bullismo e che l’anonimato consentito dal web ha rafforzato”.

L’iniziativa contro il bullismo è nata con l’intento di offrire uno spazio di confronto e di dialogo tra le scuole, valorizzando l’impegno quotidiano di dirigenti, docenti e studenti in azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Erano presenti Patrizio Oliva, campione olimpico e mondiale di pugilato, impegnato a diffondere i valori dello sport, dell’impegno e della dedizione e la cultura del rispetto nella scuola e nella vita quotidiana, e Samuele Carrino, attore protagonista nel film 'Il ragazzo dai pantaloni rosa', dedicato alla drammatica storia di bullismo di Andrea Spezzacatena.

Nel corso della giornata c’è stato anche un laboratorio dedicato alla cultura del rispetto e alla gentilezza che ha coinvolto due classi della Scuola primaria.