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Intossicati dalla mandragora nel Messinese, marito e moglie in rianimazione

Intossicati dalla mandragora nel Messinese, marito e moglie in rianimazione

CronacaMessina

Sono ricoverati in gravi condizioni due sessantenni di Francavilla di Sicilia intossicati dalla mandragora.

I due, marito e moglie, hanno chiamato l'ambulanza del 118 che li ha portati all'Ospedale San Vincenzo di Taormina. L'uomo era stato a raccogliere erbe spontanee in campagna, poi la cena a base di verdure e i primi sintomi da intossicazione come sonnolenza e stati di agitazione. I sanitari del pronto soccorso hanno subito chiesto un consulto al Centro Antiveleni e hanno reperito l'antidoto. Intubati, i due coniugi sono stati trasferiti uno all'ospedale Piemonte di Messina, l'altra al Garibaldi di Catania, entrambi in rianimazione.

La mandragora spesso è erroneamente scambiata per borragine, pianta spontanea commestibile. La sua ingestione può portare tachicardia, sonnolenza, allucinazioni fino nei casi più gravi al coma. Fondamentale il fattore tempo e la somministrazione dell'antidoto, la fisostigmina.

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