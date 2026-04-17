Campionato regionale under 17: la Volley Modica Next Gen batte Giavì Pedara e vola in semifinale

Volley Modica Next Gen 3

Giavì Pedara 0

Parziali: 25/18, 25/16, 25/14

Con secco 3 – 0, la formazione under 17 della Volley Modica Next Gen ha battuto i pari grado del Giavì Pedara nel match disputato ieri pomeriggio al “PalaRizza” e valido per i quarti di finale del campionato regionale di categoria.

Una vittoria mai in discussione per i ragazzi allenati da coach Ciccio Italia con la collaborazione di Francesca Giucastro, che permette ai giovani biancoazzurri di approdare con autorità alla semifinale che si disputerà a Palermo.

Prima del match, il consigliere del Comitato Monti Iblei, Tino Brullo, delegato dal presidente Gianni Giurdanella, ha premiato i giovani della “cantera” modicana che sono arrivati alla fase regionale dopo aver vinto il titolo territoriale.

La partita ha avuto poca storia. La Volley Modica Next Gen, infatti, ha sofferto le battute etnee soltanto nei primi momenti del parziale di apertura, dove la ricezione modicana ha fatto fatica a prendere le misure e il sestetto catanese ne ha approfittato immediatamente per provare a scavare il solco nel punteggio. Coach Italia sul 5/9 chiama il discrezionale, organizza in maniera diversa la difesa, apporta anche delle modifiche in battuta e la partita cambia immediatamente padrone. Al rientro in campo, infatti, la Volley Modica Next Gen inizia a martellare con precisione e continuità e dall'altra parte della rete iniziano le difficoltà che finiscono quando il muro vincente di Macca mette a terra il punto del 25/18 che porta avanti la formazione di casa.

Al cambio di campo, ci si aspetta la reazione etnea, ma, invece, è la Volley Modica Next Gen a mostrare i muscoli. Scivoli e compagni, infatti, alzano i ritmi del gioco e mostrano una pallavolo efficace, che il Giavì Pedara non riesce a contenere. A nulla servono le modifiche tattiche e i cambi apportati dalla panchina ospite, perchè i padroni di casa diventano sempre più imprevedibili e allargano in continuazione la forbice del punteggio, fino al 25/16 griffato dall'attacco vincente di Graffeo.

Avanti di due set e in maniera convincente, la Volley Modica Next Gen non abbassa la concentrazione, mentre il Giavì perde anche le sue ultime certezze e il terzo è un monologo modicano. I biancoazzurri, infatti, prendono subito il largo e non lasciano scampo ai loro avversari che non riescono a reagire. Soltanto nel finale, quando anche il terzo parziale era ormai indirizzato, gli ospiti riescono a mettere a terra qualche pallone, ma a porre fine al match ci ha pensato ancora una volta Macca (fresco di nuova convocazione con la Nazionale under 18 di coach Fanizza), che firma il

25/14 che spiana la strada alla sua squadra per la semifinale regionale in programma a Palermo il 29 aprile e che vedrà i giovani modicani affrontare i palermitani della Don Orione Capacense.

“Francamente - dichiara nel post match coach Ciccio Italia – mi aspettavo una partita più complicata, perchè so che il Giavì è una buona squadra con uno staff molto preparato e un allenatore preparatissimo, invece, superare il turno è stato molto più semplice di come mi aspettavo. In apertura del primo parziale abbiamo sofferto in ricezione e abbiamo sbagliato molto in battuta. La loro battuta un po' più lenta ci ha creato qualche problema, ma poi dopo il time out abbiamo sistemato tutto e la partita è cambiata radicalmente. Adesso andremo a Palermo per giocarci la semifinale, ma io dico sempre ai ragazzi di pensare a uno step alla volta. In questo finale di stagione, tra campionato di serie C, Under 19 e Under 17, giocheremo praticamente ogni tre giorni e se vogliamo andare avanti dobbiamo pensare a una partita alla volta perchè la prossima è sempre la più importante”.

Questo il roster della Volley Modica Next Gen che ha battuto il Giavì Pedara: Giorgio Frasca, Diego Giglio, Calogero Graffeo, Edoardo Iachininoto, Fernando Tani La Pira, Paolo Macca, Walter Magliocca, Antonio Maiorani, Luca Mangione, Andrea Parisi, Julian Primitivo, Demetrio Puccia, Matteo Ricciardo, Simone Vincenzo Scivoli.