Centro storico di Modica, M5S: competenze al servizio della città

L’istituzione del Tavolo tecnico per il centro storico di Modica non è un regalo caduto dall’alto, ma una vittoria dei cittadini. È il risultato di mesi di pressione, di fiato sul collo e di una cittadinanza attiva che non si è arresa all’inerzia dell’amministrazione di centrodestra. Il Movimento 5 Stelle sostiene con forza che questo strumento debba essere lo specchio della città che partecipa, e non l’ennesimo ufficio di collocamento per consulenti di fiducia del sindaco. “Siamo stati chiari fin dall’inizio: il tempo dei “nulla di fatto” è scaduto. Troppe volte abbiamo visto questa amministrazione eccellere nell’arte delle foto di rito, mentre i problemi dei residenti, dal degrado alla sicurezza, restavano chiusi nei cassetti. Adesso non permetteremo che questo Tavolo diventi una decorazione istituzionale. Serve autonomia vera. Le figure tecniche e i professionisti che ne faranno parte devono essere scelti per merito e credibilità, con un ruolo centrale garantito al comitato promotore che ha lottato per questo obiettivo. Non vogliamo nomine politiche, vogliamo competenze al servizio della comunità”.