Il padre di un arrestato. Frasi choc su Bongiorni: "Doveva farsi i fatti suoi"

I nostri figli sono stati aggrediti e hanno reagito, non sono criminali. Gli adulti non avrebbero dovuto iniziare la rissa con dei ragazzi, alcuni minori, ma chiamare semmai le forze dell’ordine". I genitori dei due ragazzi di origine rumena arrestati per la morte di Giacomo Bongiorni non ci stanno e si ribellano alla gogna mediatica. Fin dalle prime ore della tragedia di piazza Palma a Massa hanno creduto alla versione dei figli. E continuano a respingere le accuse, mentre la città si appresta oggi, in Duomo, a dare l’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni. I funerali saranno officiati dal vescovo Mario Vaccari e per l’occasione è stato proclamato il lutto cittadino. Ieri sera a Mirteto, il paese dove è nato e cresciuto Giacomo, c’è stata un’altra fiaccolata. Un clima di lutto ma anche di polemiche per l’ordinanza del prefetto che da ieri, e fino al 31 maggio, ha imposto la chiusura degli esercizi pubblici di Massa e di Carrara a mezzanotte e mezza. Una misura criticata dai commercianti e da molti cittadini.

Mi dispiace che sia morta una persona, un padre di famiglia, e davanti al proprio bambino – dice Gabriel Caratusu, il papà di Alin Eduardo, il 19enne ritenuto responsabile di concorso in omicidio volontario –. Non si deve morire così. Penso a quel bambino che ora non ha più il padre. Mi dispiace da morire". Ma poi Caratusu passa all’attacco: "I nostri ragazzi, però, sono stati aggrediti e si sono difesi. Quel signore lì ha dato una testata a un minore e ha preso un pugno. Non mi dite che è morto per i colpi ricevuti. Se un bimbo di 16 anni ti dà un pugno non muori. E non cadi neanche a terra, a meno che tu non sia ubriaco o drogato". Parole durissime che sposano la tesi dei ragazzi e quella difensiva dei legali a cui si sono rivolti. "I nostri figli hanno reagito a un’aggressione".

Ma Gabriel dice anche altro, in merito all’intervento dei due adulti e al loro ‘rimprovero’ ai ragazzi per il comportamento e il lancio di bottiglie: "Ma quali bottiglie – sbotta –. E se anche fosse stato, ti metti poi a picchiare dei ragazzi? E davanti a tuo figlio di 11 anni? Ma che comportamento è? Cosa gli insegni, a picchiare? Non dovevano intromettersi, avrebbero dovuto chiamare le forze dell’ordine, sono loro che devono pensarci". Infine, una considerazione sul momento che stanno vivendo. "Ora anche noi siamo rovinati – continua –. La nostra vita è rovinata. Sono 25 anni che vivo in Italia, mio figlio è nato e cresciuto qui, siamo una famiglia di lavoratori rispettata".

Stessa linea per Nicu Miron, il padre dell’altro giovane di origine rumena, Ionut Alexandru, 23 anni, anche lui in carcere per concorso in omicidio volontario: "Penso che mio figlio sia innocente – afferma –. Lo conosco, è un bravo ragazzo. Non avrebbe mai lanciato bottiglie di vetro". Resta il fatto che i ragazzi hanno picchiato due adulti che erano lì con le famiglie. "Dispiace quello che è successo, che un uomo abbia perso la vita – dice Nicu – non doveva accadere. Ma se uno ti aggredisce non si sa come reagisci in quel momento".

Intanto il Tribunale per i minorenni di Genova ha convalidato il fermo del ragazzo di 17 anni indagato per la morte di Bongiorni con l’accusa di omicidio volontario: al giovane, ex pugile, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere ed è stato condotto al carcere minorile di Firenze. L’attesa, sul piano delle indagini, è tutta per l’esito dell’autopsia. Dalle prime valutazioni, il professor Francesco Ventura, incaricato dell’esame, parla di "un’emorragia cerebrale vasta e profonda oltre a danni alla mandibola andata dislocata dalla sede naturale a causa dei colpi ricevuti". Resta da capire quali colpi abbiano determinato la morte di Bongiorni. La risposta si avrà entro la metà di maggio.