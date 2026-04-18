Madre e figlia morte avvelenate a cena . La cugina ascoltata di nuovo dagli investigatori

Un interrogatorio lungo quattro ore per la cugina di Gianni Di Vita, che intanto nomina un nuovo esperto di tossicologia forense per gli esami sulla ricina. La morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita è ancora un’indagine senza iscritti nel registro degli indagati, ma la ricina trovata nel sangue delle due donne ha fatto svoltare l’inchiesta verso l’omicidio volontario e premeditato. Laura Di Vita è tornata un paio di giorni fa negli uffici della questura a Campobasso. La cugina insegnante che vive a pochi metri di distanza dalla casa in cui si è consumato l’omicidio ha parlato dei rapporti con il cugino, la moglie e le nipoti.

SENTITA PER ORE Le domande servivano a conoscere meglio le relazioni personali tra i cinque. Va precisato che non ci sono ancora indagati nell’inchiesta. Secondo quanto è trapelato nei giorni scorsi a Laura potrebbero essere state chieste anche precisazioni su eventuali visite di Gianni e pranzi con lui nelle giornate in cui le donne potrebbero aver consumato i pasti che hanno portato all’avvelenamento da ricina. La ricostruzione dei fatti dell’indagine dice che la sera di Natale Gianni, Antonella e Sara si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale di Campobasso accusando dolori di stomaco e vomito. Sono stati rimandati a casa il 25 e dopo un secondo accesso il giorno successivo, finché le condizioni della 15enne non sono precipitate: Sara è finita in rianimazione il 27 ed è morta. La madre è deceduta la mattina successiva.

GLI ESPERTIA casa di Laura vivono oggi Gianni e l’altra figlia Alice, 19 anni. La donna era già stata interrogata come testimone la scorsa settimana per tre ore, nello stesso giorno di Di Vita e della figlia. Nuovi interrogatori sono in programma anche nelle prossime ore. Arrivano così a circa 40 le persone sentite dagli investigatori in totale. Intanto è arrivata la nomina del tossicologo Mauro Iacoppini di Roma, che affianca il medico legale Marco Di Paolo dell’università di Pisa nel team guidato dall’avvocato Vittorino Facciolla. Il medico legale Pia Benedetta De Luca ha fissato per il prossimo 29 aprile a Bari l’esame dei vetrini istologici relativi alle autopsie eseguite sui corpi delle due donne. Si tratta di un accertamento tecnico considerato non ripetibile e che dovrà essere svolto alla presenza di tutte le parti coinvolte.

LA RICINA Il centro antiveleni di Pavia ha accertato con due esami a distanza di tempo la presenza della ricina, sostanza tossica incolore e insapore che si estrae dai semi della pianta del ricino, nel sangue di Antonella e Sara. Non di Gianni Di Vita. A giorni è atteso il referto ufficiale.