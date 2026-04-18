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Agguato nel Bergamasco, due uomini uccisi a colpi di pistola all'esterno di un capannone

Agguato nel Bergamasco, due uomini uccisi a colpi di pistola all'esterno di un capannone

Fatti&Notizie

Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. Secondo quanto riferito e ancora al vaglio degli investigatori, gli aggressori sarebbero arrivati su un'auto e avrebbero aperto il fuoco.
Le vittime si trovavano all'esterno di un capannone adibito a luogo di preghiera dal quale erano uscite poco prima.

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