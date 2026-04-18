Palermo, Antica Focacceria San Francesco apre un nuovo punto vendita in via Maqueda

Antica Focacceria S. Francesco conferma l’impegno nella città di Palermo e raddoppia la sua presenza con un nuovo punto vendita e introducendo anche la gelateria artigianale nella sua proposta gastronomica. Spoon Brands, il gruppo che nel luglio 2025 ha acquisito la quota di maggioranza della storica insegna da Cirfood Retail, con l’obiettivo di dare vita insieme a una joint venture volta allo sviluppo del marchio, ha inaugurato ufficialmente il nuovo locale di via Maqueda 298, a pochi passi dal Teatro Massimo. Per l’occasione, sono stati presenti Marco Beretta e Giuseppe Lisbo Parrella, rispettivamente amministratore delegato e marketing manager di Antica Focacceria S. Francesco e di Spoon Brands, che hanno condiviso la visione e i prossimi sviluppi del marchio a partire proprio da Palermo e l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti. L’inaugurazione è stata accompagnata dalla musica dei dj di Radio Time, dal racconto di Filippo Terzo, gastronomo e storico e dalla degustazione di street food siciliano.

Durante l’evento la protagonista è stata la gastronomia locale e in particolate la focaccia con la milza, simbolo identitario di Antica Focacceria S. Francesco, proposta nelle due ricette storiche “schietta” e “maritata”, diventate iconiche proprio grazie all’idea del fondatore Salvatore Alaimo, nel 1851. Il nuovo locale, situato lungo l’asse pedonale di via Maqueda, meta di movida e turismo, nasce con l’obiettivo di portare la tradizione in un contesto contemporaneo, con un’offerta che affianca ai grandi classici della focacceria e della gastronomia una proposta più ampia e immediata, pensata per intercettare i flussi della città. Accanto alle preparazioni storiche, il locale integra una gelateria artigianale dedicata, con una selezione che valorizza la tradizione dolciaria siciliana, completando l’esperienza in un equilibrio tra salato e dolce.

"La sede storica di piazza San Francesco resta il punto di riferimento per la dimensione più autentica e simbolica del marchio – afferma Marco Beretta, amministratore delegato di Antica Focacceria S. Francesco -, legata alla sua storia quasi bicentenaria e al rapporto diretto con il quartiere e la comunità. Con questa apertura, Antica Focacceria S. Francesco rafforza la propria presenza a Palermo, articolando la propria offerta tra memoria e contemporaneità, e valorizzando il patrimonio gastronomico della città in due luoghi complementari”.