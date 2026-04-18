La studentessa originaria di Santa Ninfa morta a Roma, indagini della Polizia

Giallo sulla morte di Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni originaria di Santa Ninfa, nel Trapanese, trovata senza vita ieri, venerdì, nell'androne del palazzo romano di via Trieste in cui abitava. Il corpo della giovane è stato scoperto dal portiere dello stabile: riversa a terra nella tromba delle scale, inutili i soccorsi. Sul posto la polizia che ha avviato indagini. L’ipotesi è che la ragazza si sia suicidata lanciandosi dalla tromba delle scale, ma nessuna pista è esclusa. Dai primi accertamenti è emerso che aveva detto ai genitori - che nel frattempo avevano raggiunto Roma - che si sarebbe laureata proprio nel pomeriggio di oggi alla Luiss. In base alle verifiche degli investigatori, però, la ragazza non era più iscritta all’università dal 2024. Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici, conoscenti o ex insegnanti che la ricordano per la sua intelligenza e curiosità.