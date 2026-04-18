Modica, sportello per l'edilizia inaccessibile: botta e risposta tra Nigro e Antoci

La piattaforma URBIX, il portale necessario per la gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e delle attività produttive (SUAP), risulta inaccessibile a Modica, impedendo di fatto la presentazione di qualsiasi pratica amministrativa. Il disservizio colpisce trasversalmente centinaia di soggetti: dai tecnici liberi professionisti (ingegneri, architetti, geometri) alle imprese, fino ai semplici cittadini. Senza il portale, è impossibile depositare titoli abilitativi fondamentali come permessi di costruire; CILA e SCIA; Certificati di agibilità.

Il rischio, come sottolineato dal consigliere Paolo Nigro, è quello di un pesante danno economico. Molti utenti hanno, infatti, scadenze imminenti legate a agevolazioni fiscali, mutui bancari, atti di compravendita o partecipazione a bandi pubblici.

Nigro parla di una possibile interruzione di pubblico servizio, data l’assenza di soluzioni alternative momentanee: «In questa amministrazione non si sta certo brillando per efficienza. È necessario un netto cambio di passo: meno passerelle e inaugurazioni, più presenza negli uffici e supporto ai dipendenti.»

Per fare luce sulla vicenda, Paolo Nigro ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata all’Assessore all’Urbanistica, Tino Antoci. L’obiettivo è portare il caso in aula nel primo Consiglio Comunale utile affinché l’amministrazione spieghi le cause tecniche del prolungato blackout, fornisca tempi certi per il ripristino della piattaforma URBIX e chiarisca quali misure d’emergenza intenda adottare per non penalizzare ulteriormente chi ha scadenze legali o finanziarie.

La replica dell'assessore all'Urbanistica, Tino Antoci, risponde alle accuse mosse dal consigliere Paolo Nigro.

“In merito alle dichiarazioni diffuse dal consigliere Paolo Nigro, ritengo opportuno riportare la vicenda entro i confini della realtà, senza alimentare accuse e polemiche sterili che non aiutano né i professionisti né i cittadini.

Il problema tecnico relativo alla piattaforma edilizia è reale, ma l’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per individuare una soluzione concreta e tempestiva. Già nella serata di ieri è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune un apposito avviso con cui si comunicava la procedura alternativa predisposta dagli uffici.

In particolare, è stato temporaneamente stabilito che la presentazione delle pratiche e della relativa documentazione potrà avvenire tramite PEC, così da garantire continuità operativa ed evitare rallentamenti per tecnici, imprese e cittadini.

Tale soluzione era stata già anticipata per le vie brevi già ieri sera al presidente dell’Ordine dei Geometri, del quale fa parte anche il consigliere Nigro, con l’assicurazione che l’informazione sarebbe stata condivisa con gli iscritti, fermo restando che nella giornata di oggi sarebbe stata comunque diffusa la comunicazione ufficiale. Analoga informazione è stata trasmessa anche agli altri ordini professionali interessati.

Desidero inoltre rassicurare tutti sul fatto che si tratta di una criticità temporanea: è previsto che entro la prossima settimana il problema venga definitivamente risolto nel giro di pochi giorni, con il pieno ripristino della piattaforma. Comprendiamo i disagi arrecati, ma il nostro impegno è stato immediato e concreto. In momenti come questi servono collaborazione istituzionale e senso di responsabilità, non strumentalizzazioni politiche”.