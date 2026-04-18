Sicilia. Riforma della Polizia locale, Abbate (DC): provvedimento ormai necessario

La riforma sulla Polizia Locale è attesa da oltre 35 anni. Per il parlamentare ibleo Ignazio Abbate la riforma “non può restare ferma- si legge in una sua nota- per una questione di soli 2 milioni e 800 mila euro. Ci sono provvedimenti che devono andare avanti ad ogni costo”, aggiunge Abbate. Lo stesso spinge affinchè il “Governo Regionale metta a disposizione della Commissione Bilancio i fondi necessari a sbloccare il testo e mandarlo in Aula. Sarà poi la sovranità del Parlamento a decidere”. Il Presidente della I Commissione all’ARS, Abbate, è intervenuto con determinazione durante il recente convegno dell’ANCI Sicilia, tornando a sollecitare l’iter legislativo del disegno di legge di cui è primo firmatario.

“L’obiettivo della proposta- spiega Abbate- è una radicale ridefinizione della Polizia Locale in Sicilia, ferma a una normativa del 1990 ormai anacronistica rispetto alle sfide della società contemporanea”. Secondo l’On. Abbate, il ruolo dell’agente di P.L. è profondamente mutato e richiede un riconoscimento giuridico e professionale adeguato: “Non è più possibile pensare all’operatore limitatamente alla figura di tutore della viabilità. Negli anni- conclude Abbate- si sono aggiunti compiti di Polizia Giudiziaria, funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, difesa sociale e tutela della vivibilità urbana. Per questo è inaccettabile che non vi sia una formazione obbligatoria, sia in fase di accesso sia come aggiornamento costante.”