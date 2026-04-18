Riprese le ricerche del 14enne danese disperso in mare

Le ricerche sono riprese all'alba, con elicotteri, motovedette e sommozzatori dei Vigili del fuoco. Ad essere scandagliato lo specchio d'acqua antistante il litorale di Eloro, località balneare di Lido di Noto, nella parte nord della Riserva naturale di Vendicari. E' qui che ieri mattina un quattordicenne di nazionalià danese, che si trovava in vacanza in Sicilia con adulti e con una coetanea, avrebbe deciso di fare un bagno: dopo essersi tuffato in mare non sarebbe più riemerso, facendo scattare l'allarme. Le operazioni di ricerca del minorenne turista danese disperso - impegnate fra coordinamento e mezzi le Capitanerie di Porto di Catania, Siracusa, Avola e Messina - proseguiranno per tutta la giornata, in spiaggia e tra gli anfratti, nella fascia di litorale sia a nord che a sud rispetto al punto della scomparsa.