ou
ULTIME NOTIZIE

Giornata della fondazione della nuova Avola, celebrato il terzo anniversario

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Corteo Lega a Milano, cori contro musulmani e von der Leyen

Corteo Lega a Milano, cori contro musulmani e von der Leyen

Fatti&Notizie

Il nostro saluto al sindaco Sala e ai centri sociali". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco della manifestazione dei Patrioti europei, sollevando i fischi della piazza. "Da milanese, garantisco il mio impegno massimo per rivincere le elezioni politiche l'anno prossimo e portare avanti le nostre riforme, come l'autonomia. Prepariamoci - ha aggiunto - dopo 15 anni di sinistra, a vincere le elezioni comunali e tornare a Palazzo Marino".

Valditara: Occidente rimanga unito, no a guerra fra due sponde Atlantico
"E' compito dell'Europa riscoprire i valori dell'Occidente, di difendere i nostri valori della nostra civiltà. Occidente che deve rimanere unito, guai a farci la guerra fra le due sponde dell'Atlantico". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, alla manifestazione dei Patrioti europei in piazza Duomo, a Milano.

Diversi cori "storici" della Lega ma riadattati per attaccare l'Unione europea. I leghisti sono partiti in corteo da Porta Venezia a Milano per raggiungere Piazza Duomo, per il raduno dei Patrioti, intonando slogan come "Europa ladrona, la Lega non perdona", "Basta clandestini, basta insicurezza. Senza paura padroni a casa nostra", "Fuori tutti i clandestini" ma anche "Europa cristiana, mai musulmana". Attacchi anche alla presidente della commissione europea ("Von der Leyen go home") e ai centri sociali che hanno organizzato una contromanifestazione, ma anche cori goliardici contro il sindaco Beppe Sala.

RAINEWS_EXTRA4RAINEWS_EXTRA3
"Il nostro saluto al sindaco Sala e ai centri sociali". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco della manifestazione dei Patrioti europei, sollevando i fischi della piazza. "Da milanese, garantisco il mio impegno massimo per rivincere le elezioni politiche l'anno prossimo e portare avanti le nostre riforme, come l'autonomia. Prepariamoci - ha aggiunto - dopo 15 anni di sinistra, a vincere le elezioni comunali e tornare a Palazzo Marino".

Valditara: Occidente rimanga unito, no a guerra fra due sponde Atlantico
"E' compito dell'Europa riscoprire i valori dell'Occidente, di difendere i nostri valori della nostra civiltà. Occidente che deve rimanere unito, guai a farci la guerra fra le due sponde dell'Atlantico". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, alla manifestazione dei Patrioti europei in piazza Duomo, a Milano.

Diversi cori "storici" della Lega ma riadattati per attaccare l'Unione europea. I leghisti sono partiti in corteo da Porta Venezia a Milano per raggiungere Piazza Duomo, per il raduno dei Patrioti, intonando slogan come "Europa ladrona, la Lega non perdona", "Basta clandestini, basta insicurezza. Senza paura padroni a casa nostra", "Fuori tutti i clandestini" ma anche "Europa cristiana, mai musulmana". Attacchi anche alla presidente della commissione europea ("Von der Leyen go home") e ai centri sociali che hanno organizzato una contromanifestazione, ma anche cori goliardici contro il sindaco Beppe Sala.

'Milano è migrante', al via corteo associazioni e partiti contro i Patrioti
Aperto dallo striscione "Milano è migrante" e dai ragazzi del centro sociale Cantiere si è mosso lentamente da piazza Lima all'altezza lungo corso Buenos Aires a Milano uno dei due cortei organizzati contro il raduno dei Patrioti europei in programma in piazza Duomo, quello che riunisce partiti e associazioni e dove si sventolano fra l'altro bandiere di Avs, Rifondazione e rete no Cpr. A circa cinquecento metri di distanza, sempre lungo corso Buenos Aires, chiuso al traffico e con poco via vai per lo shopping, in piazza Argentina si sono invece ritrovati i manifestanti filo palestinesi che seguono lo stesso percorso in corteo.

Tensione a Milano fra anti-patrioti e agenti. Idranti e fumogeni
E ci sono stati momenti di tensione a Milano fra i partecipanti al corteo organizzato contro il summit dei patrioti europei e gli agenti delle Forze dell'Ordine. In via Borgogna, a pochi passi da San Babila, gli agenti si sono confrontati con i manifestanti che, dopo aver deviato dal percorso stabilito, hanno lanciato fumogeni e bottiglie. Le forze dell'ordine hanno risposto con gli idranti. Il corteo è poi arretrato e ha ripreso il percorso stabilito.

Potrebbero Interessarti