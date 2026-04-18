Corteo Lega a Milano, cori contro musulmani e von der Leyen

Il nostro saluto al sindaco Sala e ai centri sociali". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco della manifestazione dei Patrioti europei, sollevando i fischi della piazza. "Da milanese, garantisco il mio impegno massimo per rivincere le elezioni politiche l'anno prossimo e portare avanti le nostre riforme, come l'autonomia. Prepariamoci - ha aggiunto - dopo 15 anni di sinistra, a vincere le elezioni comunali e tornare a Palazzo Marino".

Valditara: Occidente rimanga unito, no a guerra fra due sponde Atlantico

"E' compito dell'Europa riscoprire i valori dell'Occidente, di difendere i nostri valori della nostra civiltà. Occidente che deve rimanere unito, guai a farci la guerra fra le due sponde dell'Atlantico". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, alla manifestazione dei Patrioti europei in piazza Duomo, a Milano.

Diversi cori "storici" della Lega ma riadattati per attaccare l'Unione europea. I leghisti sono partiti in corteo da Porta Venezia a Milano per raggiungere Piazza Duomo, per il raduno dei Patrioti, intonando slogan come "Europa ladrona, la Lega non perdona", "Basta clandestini, basta insicurezza. Senza paura padroni a casa nostra", "Fuori tutti i clandestini" ma anche "Europa cristiana, mai musulmana". Attacchi anche alla presidente della commissione europea ("Von der Leyen go home") e ai centri sociali che hanno organizzato una contromanifestazione, ma anche cori goliardici contro il sindaco Beppe Sala.

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"Il nostro saluto al sindaco Sala e ai centri sociali". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco della manifestazione dei Patrioti europei, sollevando i fischi della piazza. "Da milanese, garantisco il mio impegno massimo per rivincere le elezioni politiche l'anno prossimo e portare avanti le nostre riforme, come l'autonomia. Prepariamoci - ha aggiunto - dopo 15 anni di sinistra, a vincere le elezioni comunali e tornare a Palazzo Marino".

Valditara: Occidente rimanga unito, no a guerra fra due sponde Atlantico

"E' compito dell'Europa riscoprire i valori dell'Occidente, di difendere i nostri valori della nostra civiltà. Occidente che deve rimanere unito, guai a farci la guerra fra le due sponde dell'Atlantico". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, alla manifestazione dei Patrioti europei in piazza Duomo, a Milano.

Diversi cori "storici" della Lega ma riadattati per attaccare l'Unione europea. I leghisti sono partiti in corteo da Porta Venezia a Milano per raggiungere Piazza Duomo, per il raduno dei Patrioti, intonando slogan come "Europa ladrona, la Lega non perdona", "Basta clandestini, basta insicurezza. Senza paura padroni a casa nostra", "Fuori tutti i clandestini" ma anche "Europa cristiana, mai musulmana". Attacchi anche alla presidente della commissione europea ("Von der Leyen go home") e ai centri sociali che hanno organizzato una contromanifestazione, ma anche cori goliardici contro il sindaco Beppe Sala.

'Milano è migrante', al via corteo associazioni e partiti contro i Patrioti

Aperto dallo striscione "Milano è migrante" e dai ragazzi del centro sociale Cantiere si è mosso lentamente da piazza Lima all'altezza lungo corso Buenos Aires a Milano uno dei due cortei organizzati contro il raduno dei Patrioti europei in programma in piazza Duomo, quello che riunisce partiti e associazioni e dove si sventolano fra l'altro bandiere di Avs, Rifondazione e rete no Cpr. A circa cinquecento metri di distanza, sempre lungo corso Buenos Aires, chiuso al traffico e con poco via vai per lo shopping, in piazza Argentina si sono invece ritrovati i manifestanti filo palestinesi che seguono lo stesso percorso in corteo.

Tensione a Milano fra anti-patrioti e agenti. Idranti e fumogeni

E ci sono stati momenti di tensione a Milano fra i partecipanti al corteo organizzato contro il summit dei patrioti europei e gli agenti delle Forze dell'Ordine. In via Borgogna, a pochi passi da San Babila, gli agenti si sono confrontati con i manifestanti che, dopo aver deviato dal percorso stabilito, hanno lanciato fumogeni e bottiglie. Le forze dell'ordine hanno risposto con gli idranti. Il corteo è poi arretrato e ha ripreso il percorso stabilito.