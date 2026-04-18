Priolo Gargallo, due nuovi assessori in giunta: ridistribuite le deleghe dal sindaco Gianni

Nominata dal sindaco Pippo Gianni la nuova giunta di Priolo Gargallo. Giovedì hanno prestato giuramento due nuovi assessori, alla presenza del segretario generale dell'Ente: sono Federica Limeri, ex Presidente del Consiglio, e Tonino Margagliotti, capogruppo di SiAmo Priolo.

Con i nuovi ingressi sono state ridistribuite le deleghe: il sindaco Gianni ha tenute per sé le deleghe alla Cultura, Beni Culturali, Polizia Muiicipale, Sanità, Legalità e Trasparenza, Industria e tutte le altre non assegnate ad alcun assessore.

Alessandro Biamonte è vicesindaco e assessore al Teatro Comunale, Centro Diurno, Ecologia ed Ambiente, Sport Turismo e Spettacolo, Attività Produttive; Maria Grazia Pulvirenti ha le rubriche alla Protezione Civile, Bilancio, Personale, Contenzioso, Servizi Demografici, CED, Commercio e Artigianato, Tributi, Arredo Urbano, Politiche Giovanili, ANCI. Gipi Marullo ha le deleghe alla Formazione e Politiche Attive e del Lavoro, Servizi Sociali, Fondi Comunitari ed Europei. A Federica Limeri assegnate le rubriche alla Pubblica Istruzione, Randagismo, Pari Opportunità, Mare.

"Sono soddisfatto - ha affermato il sindaco Pippo Gianni - del risultato delle consultazioni avute, che mi hanno portato a nominare Federica Limeri e Tonino Margagliotti come nuovi assessori. Ringrazio sentitamente Rita Limer che per oltre un anno ha ricoperto l'incarico di assessore con risultati brillanti. Sono certo che continuerà a collaborare con l'Amministrazione per il bene e lo sviluppo della nostra comunità".

"Con il cuore pieno di passione e la mente focalizzata sull’obiettivo - ha detto Federica Limeri - inizio questo nuovo percorso. So che il lavoro che ci attende è impegnativo, ma sono pronta a mettermi al servizio della nostra comunità con tutta la determinazione di cui dispongo. Ringrazio il Sindaco per la fiducia che ancora una volta mi ha dimostrato, il gruppo Priolo Sogno Comune ed il leader Orazio Valenti per il sostegno costante e l’assessore uscente Rita Limer per il grande contributo dato".

"Riprendiamo - ha affermato Tonino Margagliotti - da dove abbiamo lasciato. Questa nuova compagine amministrativa ci dà la possibilità di ripartire con maggiore incisivita' e determinazione. Sono convinto che molti risultati saranno raggiunti perché adesso non abbiamo più quelle frizioni che ci impedivano di procedere nella realizzazione di tutto ciò che era a beneficio della collettività. L'impegno continua e aspettiamo adesso i risultati che sono ormai a portata di mano. Già nei prossimi giorni presenteremo diverse iniziative che saranno sotto gli occhi di tutti".

"Ringrazio il sindaco - ha detto l'ex assessore Rita Limer - per la fiducia riposta nella mia persona, avendomi fornito l’opportunità di ricoprire un ruolo così importante e prestigioso. Il mio ringraziamento va inoltre ai colleghi di Giunta, ai consiglieri, ai dirigenti, ai dipendenti comunali, al mondo dell’associazionismo culturale e al settore scolastico, con cui è stato un onore collaborare per la crescita della nostra comunità".