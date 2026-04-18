Tragedia a Cossombrato, uccide la ex moglie e il nuovo compagno della donna e si getta dal castello

Dramma ieri pomeriggio nel piccolo comune di Cossombrato, nell’Astigiano. Astrit Koni, uomo di origine albanese di circa 50 anni, ha ucciso l’ex moglie Drita e il nuovo compagno, per poi togliersi la vita gettandosi dal castello del paese, dove lavorava come giardiniere da tempo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione dove si trovavano le due vittime e avrebbe sparato o colpito mortalmente entrambi. Subito dopo si è diretto verso il castello, dal quale si è lanciato nel vuoto. I corpi sono stati ritrovati nel pomeriggio di sabato 18 aprile.

Astrit e Drita Koni vivevano in Italia da circa vent’anni. La coppia si era separata da tempo, ma il rapporto era rimasto conflittuale. Gli inquirenti stanno ricostruendo le dinamiche esatte dell’accaduto e non escludono che l’omicidio-suicidio sia stato preceduto da minacce o episodi di violenza pregressa.

Il sindaco di Cossombrato ha espresso profondo cordoglio per le vittime e per l’intera comunità, fortemente scossa da un evento così violento in un paese solitamente tranquillo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Asti e dai Carabinieri del comando provinciale.