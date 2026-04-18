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Sorpreso con la cocaina, giovane arrestato per spaccio a Floridia

Sorpreso con la cocaina, giovane arrestato per spaccio a Floridia

CronacaSiracusa

I carabinieri della Tenenza di Floridia, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne con precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti.
I militari dell'Arma hanno controllato il giovane nei pressi delle case popolari di via Colombo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina, materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente e 120 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio.
Il ventiduenne è stato arrestato e associato alla casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

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