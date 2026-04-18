Catania, la festa della Polizia si chiude con il concerto al Teatro Bellini

Con il concerto della Banda musicale della polizia, tenutosi ieri sera alle ore 19.30 presso il Teatro Bellini, si sono concluse le celebrazioni del 174/simo anniversario della Polizia di Stato.

Presenti il capo della polizia, Vittorio Pisani, il prefetto Pietro Signoriello, il questore Giuseppe Bellassai e autorità civili, militari e religiose.

Il concerto è stato presentato dal giornalista Salvo La Rosa.

La Banda musicale della polizia ha eseguito un variegato repertorio da Bellini a Piazzolla, con un omaggio a Ennio Morricone. Ha diretto il maestro Maurizio Billi, con la partecipazione straordinaria delle soprano Federica Caseti Balucani e Anna Kazlova. Il capo della polizia ha rivolto un saluto ai presenti.

"Questo dimostra la nostra vicinanza alla gente - ha affermato Pisani - ed è un segno tangibile di gratitudine della comunità per l'impegno quotidiano delle donne e degli uomini della polizia, ai quali va il mio ringraziamento". Il concerto si è concluso con l'esecuzione del Canto degli Italiani