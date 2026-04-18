Alla "ri-scoperta" di Modica: una giornata tra storia, tradizione e identità

Una giornata dedicata alla riscoperta del territorio e delle sue radici quella organizzata ieri nell’ambito del progetto “From Modica With Love” dall'associazione modicana "Key Life", che ha coinvolto un gruppo di oltre 40 partecipanti in un percorso tra i luoghi simbolo della città.

L’iniziativa, finanziata dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Italiana per la Gioventù, ha preso il via con la visita al Duomo di San Giorgio, accompagnata da una spiegazione approfondita sulla storia e sul valore artistico del monumento, tra i più rappresentativi del barocco siciliano.

Il percorso è poi proseguito lungo il centro storico in direzione della Chiesa di San Pietro, attraversando uno dei punti più significativi della memoria cittadina. Durante il tragitto, infatti, è emerso un aspetto storico poco conosciuto: l’antica divisione tra San Giorgiani e San Pietrini, segnata da una delimitazione ancora oggi visibile. Un dettaglio che ha suscitato particolare interesse tra i presenti, molti dei quali non ne erano a conoscenza.

Arrivati alla Chiesa di San Pietro, i partecipanti hanno preso parte a un ulteriore momento di approfondimento, per poi proseguire verso il Museo del Cioccolato di Modica, tappa conclusiva della giornata. Qui si è svolta una dimostrazione pratica della lavorazione del tradizionale cioccolato modicano su piastra calda, accompagnata dalla spiegazione del maestro Gianni Frasca, seguita da una degustazione di diverse varianti del prodotto.

Nel corso della giornata sono state realizzate anche attività fotografiche con l’obiettivo di valorizzare e raccontare il territorio, mettendo in luce le peculiarità storiche, culturali e artigianali di Modica.

«Spesso diamo per scontato il luogo in cui viviamo, ma giornate come questa dimostrano che il nostro territorio ha ancora tanto da raccontare, anche a chi lo vive ogni giorno - ha commentato il presidente dell'associazione Key Life Leonardo Storaci - L’obiettivo di "From Modica With Love" è proprio questo: riscoprire Modica, valorizzarla e farla vivere attraverso esperienze autentiche. Un’iniziativa che conferma l’importanza di riscoprire e promuovere il patrimonio locale, anche attraverso esperienze dirette e momenti di condivisione».