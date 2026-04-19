Bisceglie: lite in discoteca sfocia in una sparatoria, 42enne muore in ospedale

Un uomo di 42 anni è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Secondo quanto appreso, la vittima sarebbe giunta intorno alle 4.40 al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie, dove i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo presentava una ferita da arma da fuoco alla base del collo e sarebbe arrivato in ospedale già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario.

L'episodio sarebbe avvenuto poco prima all'interno di una discoteca del posto, dove è stato richiesto l'intervento del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, non è la prima volta che nella discoteca Divinae - questo il nome del locale -, recentemente riaperto, si verificano episodi simili. Nella notte tra il 7 e 8 novembre del 2021 il Divinae fu teatro del ferimento a coltellate di un ragazzo di 25 anni: l'aggressore venne arrestato.