Omicidio a Torre Canne, 41enne ucciso durante una lite

Un uomo di 41 anni ucciso la notte tra il 17 e il 18 aprile a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi), al culmine di una lite con un altro uomo.

I due pare fossero amici, la vittima Eros Rossi e il suo presunto killer, Teodoro Cavaliere, entrami quarantenni, di Brindisi, entrambi noti alle forze dell’ordine. Una discussone, un litigio che fa scattare una colluttazione nella quale Rossi è stato ferito mortalmente da un oggetto contundente, più colpi sferrati, a quanto pare, con un cacciavite. A dare l’allarme sarebbe stato lo stesso Cavaliere che avrebbe detto tutto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato ed è stato portato dai carabinieri nella stazione di Fasano insieme al suo legale per essere sottoposto all’interrogatorio di convalida. Rossi viveva in un immobile di un parente sulla provinciale per Savelletri. Sembra che l’avesse scelto per scontare gli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Nonostante questo, si sarebbe allontanato verso Brindisi proprio per incontrare Cavaliere per poi fare ritorno a Torre Canne. Saranno gli inquirenti a ricostruire nei dettagli quanto accaduto tra i due, e, soprattutto, a chiarire il movente di quello che – se confermato – potrebbe configurarsi come un delitto d’impeto.