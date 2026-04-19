Guerra in Iran, le news. Stretto blindato, tregua saltata. Teheran: "Ue ipocrita, invoca legalità su Hormuz e dà mano libera a Usa e Israele”

L'Iran torna a blindare lo Stretto di Hormuz, riportandolo sotto "stretto controllo", in risposta alla prosecuzione del blocco statunitense sui suoi porti. La tensione continua a salire, a tre giorni dalla scadenza del cessate il fuoco tra Teheran e Washington e mentre un accordo di pace appare ancora lontano.

Dopo aver annunciato venerdì una riapertura della cruciale rotta marittima, attraverso cui transita normalmente circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas, la Repubblica islamica ha fatto marcia indietro, ripristinando le restrizioni e alzando nuovamente il livello dello scontro.

Poco dopo l'annuncio, almeno tre navi commerciali che tentavano di attraversare lo stretto sono state raggiunge da spari, mentre i Guardiani della Rivoluzione hanno avvertito che qualsiasi tentativo di avvicinamento sarà considerato come una forma di cooperazione con il nemico e dunque preso di mira. Dura la reazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha accusato Teheran di "ricatto".

Una riunione ristretta del gabinetto del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, discute oggi "i preparativi per la possibilà dell'interruzione della tregua con l'Iran". Lo riporta l'emittente israeliana.

Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha avvertito Stati Uniti e Israele: subiranno "nuove amare sconfitte". In un messaggio letto dalla televisione di Stato iraniana, il leader supremo ha annunciato che la marina è pronta a infliggere "nuove amare sconfitte" agli Stati Uniti e a Israele, mentre le tensioni si intensificano nello Stretto di Hormuz, dove almeno due navi mercantili hanno riferito di essere state bersagliate da colpi d'arma da fuoco.

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, torna a rivendicare il "diritto del popolo iraniano" a beneficiare del nucleare. In affermazioni riportate da Al Jazeera, il capo di Stato dell'Iran ribadisce: "Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo o di affermare che l'Iran non puo' beneficiare dei suoi diritti nucleari". "Le dichiarazioni del nemico sulla distruzione della nostra civilta' e sul ritorno dell'Iran all'eta' della pietra rivelano le intenzioni e gli obiettivi degli aggressori", evidenzia ancora Pezeshkian secondo cui "il nemico non e' riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, ha violato il diritto internazionale e ha attaccato infrastrutture, scuole e ospedali".

L'Iran accusa l'Unione Europea di ipocrisia, accusando Bruxelles di usare due pesi e due misure quando invoca il diritto internazionale per la situazione nello stretto di Hormuz. "Ah, quel 'diritto internazionale'?! Quello che l'Ue tira fuori dal cassetto impolverato per fare la morale agli altri mentre, dietro le quinte, dà il via libera a una guerra di aggressione tra Stati Uniti e Israele e chiude un occhio sulle atrocità commesse contro gli iraniani?", ha dichiarato il portavoce del ministro degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei.

"Risparmiateci i sermoni; la cronica incapacità dell'Europa di mettere in pratica ciò che predica ha reso il suo discorso sul 'diritto internazionale' il colmo dell'ipocrisia", ha continuato il portavoce iraniano, difedendo la capacità di Teheran di agire nello stretto, cruciale transito energetico globale. "Nessuna norma" del diritto internazionale, ha sostenuto Baqaei, vieta a Teheran di "adottare le misure necessarie per impedire che lo stretto di Hormuz venga utilizzato per lanicare un'aggressione militare contro l'Iran".

Ed infine ha messo in discussione il principio di libero transito nella zona, affermando che, nell'attuale contesto militare, è difficile parlare di "transito innocente incondizionato": "questa finzione è scomparsa nel momento in cui l'aggressione Usa e israeliana ha portato risorse militare Usa nel cortile di casa dello stretto".

"Che Israele piaccia o meno, ha dimostrato di essere un grande alleato. Sono coraggiosi, audaci, leali e intelligenti, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress". Lo afferma il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che lo Stato ebraico combatte duramente e sa "come vincere"

Donald Trump "è entrato in guerra, trascinato da Bibi Netanyahu, bisogna essere chiari su questo: è entrato in una guerra che gli americani non vogliono, mettendo a rischio militari americani". Così Kamala Harris, l'ex vice presidente e candidata dem sconfitta da Trump alle presidenziali del 2024, si è unita a chi in queste settimane di conflitto con l'Iran sta accusando il presidente di essersi fatto coinvolgere dal premier israeliano in una guerra che non è nell'interesse nazionale degli Usa. Poco dopo che sono state riportate le dichiarazioni fatte dalla democratica in un evento per la raccolta dei fondi, Trump ha pubblicato un post in cui afferma che Israele è "un grande alleato degli Stati Uniti".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripubblicato sul suo social Truth dei video in cui alcuni iraniani scandiscono slogan di apprezzamento e sostegno alle azioni degli Stati Uniti contro la Repubblica islamica. Trumpo ha poi pubblicato un'altra immagine con la didascalia: "Il meglio deve ancora venire".

La nuova escalation arriva dopo oltre un mese di guerra che ha provocato migliaia di morti, in Iran e in Libano, e ha avuto pesanti ripercussioni sull'economia globale. Solo due giorni fa l'annuncio della riapertura dello Stretto aveva dato impulso ai mercati finanziari e determinato un netto calo dei prezzi del petrolio, ma il nuovo irrigidimento rischia ora di generare nuove turbolenze alla riapertura dei mercati.