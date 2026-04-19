Omicidio a Pavia, muore ragazzo di 25 anni di Favara

Il 25enne siciliano Gabriele Vaccaro è stato accoltellato la notte scorsa a Pavia, nel parcheggio dell’area Cattaneo, in via Nazario Sauro, a ridosso del centro storico ed è morto al Policlinico San Matteo.

L'omicidio è avvenuto verso le 3.30. Il giovane, di Favara, si era trasferito a Pavia da diversi anni e lavorava come operaio a Stradella.

Il ragazzo si trovava nel parcheggio insieme a due amici per recuperare l’auto dopo una serata trascorsa in un locale.

Secondo le prime ricostruzioni, lì sarebbe avvenuto un incontro con un altro gruppo di persone da cui sarebbe nata una discussione degenerata rapidamente in violenza culminata nell’accoltellamento.

Gli amici lo avrebbero portato a casa, non rendendosi conto della gravità della ferita, e solo successivamente avrebbero chiamato i soccorsi, quando ormai era troppo tardi. Gli aggressori sono scappati, la polizia li cerca.

Alla base si ipotizzano futili motivi.

La polizia sta passando al vaglio le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni presenti, tra cui gli amici del giovane ancora sotto choc.

Sui social il messaggio della scuola calcio Favara Academy: "Gabriele era cresciuto da noi, abbiamo condiviso con lui momenti indimenticabili, fatti di passione, impegno e gioia. Era un ragazzo unico, per educazione, per le sue grandi doti calcistiche e soprattutto umane. Il suo sorriso, autentico e coinvolgente, resterà per sempre nei nostri cuori. È difficile accettare una perdita così grande. Con te se ne va un figlio, un pezzo importante della nostra famiglia sportiva. Ciao Gabri, non sarai mai dimenticato. Non doveva finire così".