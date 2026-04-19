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Cocaina impacchettata con la foto di un bovino e nascosta in un'auto rubata

Cocaina impacchettata con la foto di un bovino e nascosta in un'auto rubata

CronacaCatania

A individuarla vicino allo stadio Massimino sono stati gli agenti della Polizia. A Pedara i Carabinieri scoprono attività di spaccio casalinga

Ritrovata a Catania dalla Polizia, nei pressi dello stadio “Massimino”, un'automobile rubata al cui interno era nascosto un pacco contenente 5 kg di cocaina. Sul pacco la foto di un bovino. La droga era ben occultata nell'alloggio della ruota di scorta e nel doppio fondo del baule posteriore.
Negli ultimi giorni, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno recuperato 13 veicoli rubati che sono stati riconsegnati ai proprietari.

Sempre nel catanese, a Pedara, i Carabinieri hanno scoperto un'attività di spaccio 'casalinga'. Un 58enne è stato denunciato per detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre una 38enne è stata arrestata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

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