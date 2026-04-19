Neonato abbandonato nella Culla per la vita: "Ti auguro una vita di gioia che ora non posso darti"

Frase su un biglietto, probabilmente scritto dalla madre, lasciato insieme al neonato presso la sede della Croce Rossa. Il piccolo è sano e sta bene

I sensori del sistema di protezione si sono attivati e quando gli operatori sono intervenuti hanno trovato un bambino dentro la culla per la vita. E' accaduto questa mattina verso le 9.45 presso la sede della Croce Rossa di Bergamo, quartiere Loreto. Il piccolo, trasferito al Papa Giovanni XXIII, sta bene ed è sano.

Insieme a lui un biglietto, presumibilmente scritto dalla madre: “Ti auguro una vita piena di gioia e serenità che in questo momento non ti possiamo dare. Ma ti amo tanto”

E' la seconda volta che la culla accoglie un ospite. Era accaduto nel maggio 2023, quando era stata trovata una neonata, accompagnata da un bigliettino con il quale si invitavano medici e infermieri a prendersi cura di lei.

La culla per la vita è stata realizzata grazie all'Associazione Donne Medico per dare un aiuto alle madri in difficcoltà.