Calcio, serie C. Il Siracusa bloccato dalla Cavese (1 a 1) ma i tifosi non abbandonano la squadra

Il Siracusa acciuffa il pareggio al tramonto della partita con la Cavese al De Simone, ma il punto conquistato potrebbe non servire per agganciare i play out che darebbero speranze di conservare la categoria. Malgrado la situazione societaria del Siracusa, i tifosi hanno risposto in maniera massiccia sugli spalti del De Simone, segno che sono al fianco della squadra che merita di continuare la sua esperienza in serie C. La partita con la Cavese non ha offerto grossi spunti emotivi nel primo tempo. Nella ripresa, al 63’ la doccia fredda: ripartenza veloce degli ospiti e Orlando che batte Sylla, ammutolendo il De Simone. A quel punto il Siracusa si riversa in avanti più con il cuore che con le idee, sbilanciandosi alla ricerca di un gol che tarda ad arrivare. Quando tutto sembra perduto, ci pensa Sbaffo a riaccendere le speranze: all’84’ il suo colpo di testa su cross perfetto di Cancellieri vale l’1-1. Purtroppo, però, non c’è più tempo per tentare di acciuffare i tre punti. Ora si guarda alle “combinazioni” del prossimo turno: servirà vincere all’ultima giornata sul campo del Trapani e sperare in nuovi passi falsi di chi sta davanti. A partire dal Foggia, passando per il Giugliano.

FOTO DI VALENTINO CILMI