Acate, è la "Settimana da Dio": l'orgoglio di custodire le reliquie del Protettore San Vincenzo

Acate al centro dell’attenzione in provincia di Ragusa, e non solo, per i solenni festeggiamenti del Protettore San Vincenzo Martire. Per molti è la “Settimana da Dio”, in cui gli abitanti si sentono orgogliosi di custodire le spoglie di un Corpo Santo e di offrire a forestieri e turisti tante motivazioni extra religiose per visitare il paese.

Non c’è dubbio che la devozione e l’amore per quelle reliquie così tanto venerate sia ancora l’aspetto principale, ma è anche vero che l’aspetto folcloristico, e tutto ciò che gli fa da contorno, abbia assunto da mezzo secolo a questa parte un’importanza non secondaria.

Se in passato il richiamo era solo il Palio (abolito dal 2009 per motivazioni legate non solo a questioni di sicurezza ma anche di ordine pubblico) a richiamare folle di appassionati, nel tempo la festa si è arricchita di nuovi contenuti con sforzi notevoli delle amministrazioni comunali che si sono succedute.

“Acate è pronta a vivere giorni straordinari – dice il sindaco Gianfranco Fidone -. Dal 23 aprile al 2 maggio, la nostra città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, capace di unire tradizione e spettacolo, fede e divertimento, promozione culturale e turistica. Le magnifiche sfilate storiche ed equestri lungo Corso Indipendenza, con cortei, sbandieratori, bande musicali e majorettes animeranno le giornate in onore del Santo Protettore assieme a tanti altri eventi.

E poi continua - il grande concerto di un nome importantissimo del panorama musicale italiano: Michele Zarrillo, che si esibirà sabato 25 aprile, ore 22,30, in piazza Libertà! Ma non mancherà tanta altra buona musica e spettacoli. Acate è pronta ad accogliervi. Vi aspettiamo numerosi, insieme alle vostre famiglie, per vivere giorni di orgoglio, comunità e fede”.

Sosteneva il compianto parroco don Rosario Di Martino, un’autentica autorità in tutto ciò che riguarda il culto del San Vincenzo di Acate: “Voler esprimere un giudizio sul passato e sul presente credo che sia inutile: quello che dobbiamo tenere alto è l’orgoglio di avere il corpo di un Santo glorioso, di celebrare una festa plurisecolare che è oggetto di invidia dai nostri vicini. Mi auguro che il fervore dei devoti sia sempre più grande”.

(Nella foto la locandina dei festeggiamenti 2026)