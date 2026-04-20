Violenza sull’autobus. Aggressore a 16 anni: "L’hai fatto il video?"

Ancora un episodio di violenza giovanile, che sembra non avere proprio alcun senso, se non il disagio, puro e semplice disagio. Questa volta siamo a Portoferraio, il centro principale dell’isola d’Elba, cuore dell’arcipelago toscano. È accaduto il 17 aprile scorso intorno alle 19, alla stazione degli autobus che si trova nella zona portuale di Portoferraio.

Protagonista di questa storia è un sedicenne che inizia a comportarsi, ad atteggiarsi, in modo violento prima nei confronti di un amico e poi di una ragazza che si trovavano con lui a bordo del bus di Autolinee toscane. La lite sarebbe poi degenererata per strada, quando anche l’autista dell’autobus è intervenuto per calmare il ragazzo.

Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe reagito con violenza e inferto alcuni colpi all’autista. E anche una seconda persona sarebbe stata coinvolta nella rissa. Sul posto sono subito accorse le forze dell’ordine, la polizia e i carabinieri della stazione di Portoferraio, ma non sarebbe stato necessario l’intervento sanitario, perché nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato danni fisici.

Alcuni video hanno registrato l’accaduto e stanno circolando ampiamente sui social: lascia a bocca aperta l’atteggiamento aggressivo del ragazzino, che ha apertamente provocato gli adulti intervenuti chiedendo anche: "L’hai fatto il video?", come se volesse che la sua bravata fosse immortalata su un video da pubblicare magari sui social network. Il tutto mentre un amico del protagonista della bravata si avvicinava ai presenti urlando: "Lasciatelo stare, è minorenne".

Saranno adesso le forze dell’ordine, acquisiti i filmati da Autolinee toscane che si è resa disponibile, a ricostruire quanto accaduto. Un episodio che richiama l’ampio quadro del disagio giovanile, spesso amplificato dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti, che è sempre più frequente nella la cronaca quotidiana.

I dati più recenti li sul disagio giovanile, basati su un rapporto di Save the Children e su indagini Ipsos, mostrano la crescita dei reati violenti specifici e la percezione di insicurezza tra i coetanei. Tra il 2014 e il 2024 le denunce e gli arresti per rapina nella fascia d’età 14-17 anni sono più che raddoppiate.

Non solo: secondo gli ultimi dati sul tema, circa il 25 per cento degli studenti tra gli 11 e i 17 anni dichiara di aver subìto episodi di bullismo almeno una volta al mese, un fenomeno che colpisce maggiormente le ragazze (circa il 20 %) rispetto ai ragazzi (15 %) per quanto riguarda le forme psicologiche e verbali.