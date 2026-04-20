Omicidio a Vasto, arrestato il padre del 21enne ucciso

Andrea Sciorilli era stato trovato morto nel garage della sua abitazione. Tracce di sangue sono state rinvenute in casa e nell'ascensore: si indaga su una lite familiare

Svolta nell'omicidio di Vasto. Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo, scattato al termine del lungo interrogatorio. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà.

Il giovane è stato con almeno tre coltellate al torace. Diplomato in amministrazione, finanza e marketing il 21enne era stato trovato senza vita ieri pomeriggio a Vasto all'imbocco del garage del palazzo in cui abitava con la famiglia, ma il delitto potrebbe essere l'ultimo atto di una lite cominciata in casa.

Secondo quanto appreso tracce di sangue sono state trovate anche sul pianerottolo e nell'ascensore. Non è da escludere, dunque, che il giovane abbia percorso con l'aggressore il tragitto fino al garage. A lanciare l'allarme è stato il padre Antonio. Le analisi sono state estese anche all'interno dell'appartamento in cui viveva il ragazzo che è stato sequestrato. I carabinieri sono ancora alla ricerca dell'arma del delitto.

A quanto pare i rapporti in famiglia, non erano idilliaci. Nel 2024 il padre aveva denunciato il 21enne per atti di violenza all'interno delle mura domestiche. Si indaga per omicidio volontario.