Parrucchiere accoltellato e ucciso dopo una lite, un arresto ad Ascoli

La vittima è un parrucchiere di 34 anni. L'omicidio è avvenuto ieri sera nell'abitazione della vittima. In manette un uomo di 54 anni

Ucciso nella sua casa ad Ascoli Piceno dopo un diverbio. È accusato di omicidio volontario il 54enne, che nella serata di ieri avrebbe accoltellato un 34enne al culmine di una lite, all’interno di un appartamento nel quartiere di Porta Cappuccina ad Ascoli Piceno dove abitava la vittima. Erano entrambi già noti alle forze dell’ordine.

La vittima è il titolare di un'attività da parrucchiere in città. L’uomo, colpito da un fendente all’addome, è stato soccorso dai sanitari e ricoverato in codice rosso all’ospedale ‘Mazzoni’ dove è morto.

L’aggressore è stato fermato dai carabinieri all’interno dell’abitazione e condotto in caserma. I militari, coordinati dalla procura ascolana, indagano per conoscere il movente della lite.