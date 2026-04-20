Torino celebra il centenario della nascita dell’artista di Comiso Gioacchino Distefano

Colori e parole. Il racconto di due generazioni di artisti sull’asse Comiso – Torino: la figlia, Maria Concetta Distefano immigrata dalla Sicilia a Torino nel 1984. Il padre Gioacchino Distefano, pittore di Comiso (Rg), raccontato dalla figlia, attraverso parole e immagini.

L’evento siculo – piemontese è in programma giovedì 23 aprile, dalle 18 alle 20, presso Aura Studio, via san Rocchetto, 2, interno 2, a Torino.

Maria Concetta Distefano, scrittrice e illustratrice di libri, racconterà il padre e la sua arte, la sua storia di uomo che aveva studiato a Roma e Firenze, ma aveva scelto di tornare a vivere nella sua città natale lì lavorando come docente di materie artistiche e segnalandosi come uno degli artisti più interessanti nel panorama siciliano del Novecento.

Nel corso della manifestazione saranno esposte alcune opere di Gioacchino Distefano.

L’evento - organizzato in occasione del centenario della nascita di Gioacchino Distefano - fa parte della rassegna “Otros planetas: el mundo en tu casa” Progetto promosso da “Archivio DiMAUrO Aps” ed è inserito in “Torino che legge …” , manifestazione organizzata dal Forum del libro, dalla Città di Torino con le sue Biblioteche civiche, dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dalle circoscrizioni cittadine, in occasione della “Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore” che si celebra proprio il 23 aprile.

Gioacchino Di Stefano è nato il 26 Maggio 1926 a Comiso, città dei segantini, dove visse, con atelier d’arte in Via Amedeo. 6, fino alla morte, avvenuta, dopo un periodo di profonde crisi depressive, il 18 Marzo 2002, all’età di quasi 76 anni.

Studiò al Liceo Artistico di Palermo, alunno di Delitala, Amorelli e Morici; fu amico di Salvatore Fiume, Gesualdo Bufalino e Nunzio Gulino; animò, negli anni che vanno dal 1950 al 1970, il Circolo Artistico, con Biagio Brancato e Peppino Micieli, e organizzò La Biennale d’arte, Premio Città di Comiso.