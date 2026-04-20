Serie C: la Volley Modica Next Gen centra i play off. Non fa male la sconfitta con Gabbiano Pozzallo

Gs Gabbiano Pozzallo 3

Volley Modica Next Gen 2

Parziali: 26/24, 25/19, 20/25, 15/25, 15/10

Missione compiuta per la Volley Modica Next Gen impegnata nel campionato di serie C maschile di pallavolo. I ragazzi di coach Ciccio Italia, infatti, hanno centrato l'obiettivo play off, nonostante la sconfitta al tie break subita sul campo dei “cugini” del Gabbiano Pozzallo.

Una sconfitta resa ininfluente ai fini del raggiungimento degli spareggi promozione, grazie alla contemporanea sconfitta casalinga di Messina contro Giarre terza forza del campionato.

Il derby di Pozzallo è stato un alternarsi di emozioni. Le due squadre, infatti, hanno lottato punto a punto nel parziale di apertura, ma alla fine i vantaggi hanno premiato la maggiore esperienza del sestetto della città marinara che s'impone 26/24.

I giovani biancoazzurri accusano il colpo e faticano a reagire. Dopo il cambio di campo, Pozzallo ne approfitta prontamente e si porta sul 2 – 0 aggiudicandosi con relativa facilità (25/19) anche la seconda frazione di gioco.

Nel terzo parziale, i padroni di casa, già certi della qualificazione ai play off da quarta classificata, hanno dato spazio alle seconde linee per dare minutaggio in vista dei prossimi impegni, mentre coach Italia ha cercato di motivare i suoi atleti che al rientro sul rettangolo di gioco hanno avuto una buona reazione d'orgoglio. Dopo un fase equilibrata, il terzo parziale ha sorriso al sestetto modicano che vincendo la frazione 20/25 rientra in partita.

Il quarto set vede sempre la formazione ospite avanti nel punteggio, Pozzallo non riesce a restare in scia e alla fine cede con un largo 15/25 che porta la sfida al tie break.

Il tecnico di casa, vuole concludere vittoriosamente la regular season e ridisegna la sua formazione rimettendo in campo alcune pedine fondamentali, mentre Modica accusa la stanchezza dopo essere riuscita a rientrare nel match. Il quinto set, vede Pozzallo quasi sempre avanti e Modica che pian piano esce di scena fino al 15/10 finale che decreta il successo dei padroni di casa, ma per Modica la sconfitta è indolore perchè i play off con qualsiasi risultato sarebbero stati al “sicuro”.

La Volley Modica Next Gen chiude al quinto posto la regular season e accede agli spareggi per la promozione in serie B e sabato tornerà in campo sul campo dei trapanesi del Volley Gibellina seconda

classificata del girone A. Sarà una partita “secca” che decreterà chi andrà avanti ai play off, chi perde chiuderà la stagione.