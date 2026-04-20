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Le mani dei clan di Brancaccio e Corso dei Mille sulle aste giudiziarie di case

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Le mani dei clan di Brancaccio e Corso dei Mille sulle aste giudiziarie di case

Le mani dei clan di Brancaccio e Corso dei Mille sulle aste giudiziarie di case

CronacaPalermo

32 i provvedimenti giudiziari eseguiti in nottata da Carabinieri, Polizia e Sco a Palermo. Centrale il ruolo di un broker finanziario legato da parentele al clan di Porta Nuova

Ancora arresti per mafia a Palermo nelle borgate di Brancaccio e nell'area di Corso dei Mille.

L'indagine della DDA di Palermo ha riproposto un ruolo direttivo di boss e gregari di Cosa Nostra tornati in libertà nel recente passato ed ha individuato una presunta complicità di un broker finanziario legato da parentela alla famiglia mafiosa di Porta Nuova: secondo l'accusa, Giuseppe Vulcano avrebbe guidato i clan nel condizionare con minacce l'esito di alcune aste giudiziarie di case a favore di Cosa Nostra

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