Le mani dei clan di Brancaccio e Corso dei Mille sulle aste giudiziarie di case

32 i provvedimenti giudiziari eseguiti in nottata da Carabinieri, Polizia e Sco a Palermo. Centrale il ruolo di un broker finanziario legato da parentele al clan di Porta Nuova

Ancora arresti per mafia a Palermo nelle borgate di Brancaccio e nell'area di Corso dei Mille.

L'indagine della DDA di Palermo ha riproposto un ruolo direttivo di boss e gregari di Cosa Nostra tornati in libertà nel recente passato ed ha individuato una presunta complicità di un broker finanziario legato da parentela alla famiglia mafiosa di Porta Nuova: secondo l'accusa, Giuseppe Vulcano avrebbe guidato i clan nel condizionare con minacce l'esito di alcune aste giudiziarie di case a favore di Cosa Nostra