Acate, inaugurata la Casa di Comunità nei locali dell'ex Poliambulatorio

Inaugurata ad Acate con una sobria cerimonia, in via Vittorio Veneto, la nuova Casa di Comunità, la sesta in provincia di Ragusa. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Gianfranco Fidone e alla presidente del Consiglio comunale Cristina Cicero, erano presenti il direttore generale dell'ASP, Giuseppe Drago, il direttore sanitario, Sara Lanza, il direttore del Distretto di Vittoria, Carmela La Terra e il comandante della stazione dei carabinieri Emanuele Pio Squillace.

“Cresciamo nei servizi e nelle strutture sanitarie – dichiara il primo cittadino - grazie ai fondi del PNRR, 900mila euro, offriamo alla cittadinanza una struttura funzionale e moderna”.

Il punto di riferimento sanitario, sito nei locali dell'ex Poliambulatorio, ospiterà tra i vari servizi, alcune branche specialistiche ambulatoriali, l'Ufficio ticket, il Punto Prelievi, il CUP, il Punto Unico di Accesso e le vaccinazioni.