Regione Sicilia. L'assessora Amata rinviata a giudizio per corruzione, M5S: si dimetta

"L'assessora della giunta Schifani Elvira Amata è stata rinviata a giudizio per corruzione. Ci aspettiamo le sue immediate dimissioni, già due giorni fa all'Ars avevamo presentato una mozione di censura in cui chiedevamo al presidente Schifani l'immediata rimozione dell'assessora alla luce della pessima gestione dell'assessorato al Turismo. Ma è tutta la giunta regionale che è da tempo arrivata al capolinea, vada a casa il governo regionale Schifani. Questa evoluzione della vicenda giudiziaria di Amata non fa che aggravare la sua posizione di assoluta incompatibilità con il governo regionale. I casi giudiziari del partito di Giorgia Meloni spuntano come funghi in autunno, ci aspettiamo che i giornali del gruppo Angelucci, che fanno propaganda e muovono macchine del fango per conto del governo, domani dedichino tutte le loro prime pagine a questo ennesimo scandalo che colpisce il partito di maggioranza relativa. Giorgia Meloni farà pulizia o aspetterà qualche anno come con Santanchè? È veramente surreale che da quel fronte politico che da nord a sud è travolto da indagini e sospetti, anche gravissimi, si muovano accuse false e calunniose contro autentici campioni dell'antimafia come Roberto Scarpinato".

Lo affermano gli eletti siciliani del M5S all'Ars, alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo.