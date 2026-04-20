L'omicidio di Gabriele Vaccaro: lutto cittadino a Favara nel giorno dei funerali

Il sindaco di Favara Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne accoltellato a morte a Pavia. «Ci sono momenti in cui il ruolo istituzionale deve cedere il passo alla nuda umanità, e questo è purtroppo uno di quelli. La tragedia che ha colpito il nostro giovane concittadino a Pavia ci lascia svuotati, impotenti, davanti a una violenza che non trova alcuna giustificazione e che stamattina ha ammutolito Favara», ha dichiarato il primo cittadino.

«Non è solo una vita che si interrompe, è un ragazzo che viene derubato della propria luce. E’ la nostra comunità che perde un pezzo di futuro», ha aggiunto stringendosi ai familiari. Il Favara Calcio, dove il giovane aveva militato, lo ha ricordato come «un ragazzo perbene, uno sportivo, un esempio di educazione e passione». La società ha lanciato un appello contro la violenza giovanile: «Serve una scossa. Serve responsabilità». Sui social gli amici scrivono: «Abbiamo il cuore a pezzi».