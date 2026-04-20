Turismo. I numeri del 2025: Avola si conferma come la Regina del Sud-Est

Avola si consolida come pilastro imprescindibile del sistema turistico provinciale. È quanto emerso oggi all’Urban Center di Siracusa durante il convegno promosso da CNA “Rapporto Turismo Siracusa — I Numeri del 2025”, che ha fotografato lo stato di salute di un comparto in crescita record. Secondo i dati ufficiali, Avola rientra nell’élite dei 5 comuni che, insieme a Siracusa, Noto, Augusta e Portopalo, concentrano ben il 94,2% degli arrivi dell’intera provincia. Con oltre 10.945 arrivi registrati (dato 2024), la Avola supera poli storici come Marzamemi, posizionandosi come il nucleo portante della fascia costiera sud-orientale. Un risultato trainato soprattutto dal settore extra-alberghiero, che a livello provinciale ha segnato un balzo del +17,9% nelle presenze e che vede Avola tra i primi tre comuni per dinamismo e crescita. Il sindaco Rossana Cannata, durante il convegno ha sottolineato come questi numeri siano "il frutto di una programmazione pluriennale che punta sulla diversificazione. Avola non è più solo una meta stagionale, ma un palcoscenico affermato a livello internazionale, anche di recente come set cinematografico, al nostro Carnevale storico che destagionalizza, alle nostre eccellenze enogastronomiche, come la nostra pregiata Mandorla e il Nero d’Avola, citati dal rapporto CNA tra i pilastri da valorizzare”. In linea con le proposte di CNA per superare la frammentazione della governance attraverso una Dmo (Destination Management Organization) provinciale, l’amministrazione Cannata ha già avviato percorsi d'avanguardia. La recente partecipazione al Blue Planet Economy Expo-forum di Roma e la definizione del protocollo d'intesa con la DMO H2O Tevere Mare segnano la nascita del primo progetto pilota della Sicilia sud-orientale rivolto alla Blue Economy e al turismo sostenibile. “Con la mia amministrazione stiamo costruendo un modello che mette al centro la tutela del mare e l'identità locale - prosegue il sindaco. Ogni anno ospitiamo nelle nostre spiagge tantissime tartarughe caretta caretta nel nostro mare cristallino, che si conferma anche inclusivo con la bandiera Lilla nelle spiagge libere munite di sedie job ogni anno nella stagione estiva” E stiamo realizzando proprio un Museo del Mare all’avanguardia e un innovativo Museo civico, e anche novità laboratoriali ed esperenziali nel Museo della Mandorla di Avola. Continueremo a lavorare in sinergia con CNA e gli operatori privati - conclude Cannata - per una Sicilia più attraente e proiettata verso il futuro”.