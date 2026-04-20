Vittoria, donna aggredita nella notte: rapinatore costretto a scappare

Un grave episodio ha scosso la comunità di Vittoria, già segnata nelle scorse settimane dalla scomparsa di Dino Genovese. Nella notte dell’8 aprile, la figlia dell’artigiano è stata aggredita all’interno della propria abitazione mentre dormiva. Un uomo si è introdotto in casa con l’intento di compiere una rapina. Una volta raggiunta la camera da letto, avrebbe colpito la donna nel sonno arrivando anche a tentare di strangolarla. Attimi concitati, consumati nel silenzio della notte, che avrebbero potuto avere conseguenze ben piu gravi.

La donna, nonostante lo shock, ha reagito con decisione. Ne è nata una colluttazione durante la quale è riuscita a mettere in difficoltà l’aggressore fino a costringerlo alla fuga. L’uomo, prima di scappare, è riuscito a portare via solo pochi spiccioli trovati in un cassetto.