Trovato il corpo di Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso nel Casertano da un mese

Corpo in avanzato stato di decomposizione: un sospettato è stato portato in caserma

E' stato trovato senza vita Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca (Caserta) la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 18 marzo. Il corpo è stato trovato dai Carabinieri del comando provinciale di Caserta e della compagnia di Sessa Aurunca nel tardo pomeriggio di ieri, in una cantinola non distante da piazza Centrale, nella frazione di San Castrese. Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione.

I militari hanno portato in caserma una persona che è stata ascoltata a lungo nella tarda serata di ieri. La Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga per omicidio e occultamento di cadavere.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, i piedi legati con una corda. E un pezzo della stessa corda sarebbe stato trovato in un'altra casa, a poche centinaia di metri di distanza, dove risiede una persona straniera interrogata in caserma dai militari in nottata.

Pochi giorni dopo la scomparsa, il papà del giovane in una lettera aperta aveva invitato amici e conoscenti "a squarciare il velo di omertà" percepito dalla famiglia, chiedendo aiuto e notizie sulla sorte del ragazzo. "I familiari necessitano di speranza ma soprattutto verità. Sappiate che il silenzio o l'indifferenza talvolta sono più dolorosi di qualsiasi verità" aveva scritto Marco Iannitti, padre di Vincenzo. E domenica la comunità di Sessa Aurunca si era stretta intorno alla famiglia in un silenzioso corteo che ha attraversato le strade delle frazioni del Comune domitio.