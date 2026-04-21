Vincenzo Iannitti, il corpo in uno scantinato: era scomparso il 18 marzo

Pochi giorni dopo la scomparsa, il papà del giovane, in una lettera aperta, aveva invitato amici e conoscenti a squarciare il velo di omertà percepito dalla famiglia, chiedendo aiuto e notizie sulla sorte del ragazzo

Il corpo trovato in un immobile nella piazzetta della frazione San Castrese. Ieri sera i Carabinieri hanno fatto irruzione nell'edificio: all'interno un corpo in avanzato stato di decomposizione, i piedi legati con una corda; e un pezzo della stessa corda sarebbe stato trovato in un'altra casa a poche centinaia di metri di distanza, dove risiede una persona straniera, interrogata in caserma dai militari in nottata.

Pochi giorni dopo la scomparsa, il papà del giovane, in una lettera aperta, aveva invitato amici e conoscenti a squarciare il velo di omertà percepito dalla famiglia, chiedendo aiuto e notizie sulla sorte del ragazzo.